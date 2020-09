Movida Covid free, tutti in fila per il test sierologico: distanziati e con mascherine

Tutti in fila per il test sierologico. C’è stata una massiccia risposta alla campagna lanciata dall’Asrem “Movida Covid free”. Questa sera, sabato 19 settembre, tanti ragazzi si sono messi in fila per effettuare il test gratuitamente: tutti distanziati e con mascherina. L’iniziativa, come noto, è riservata ai giovani molisani, dai 18 ai 35 anni e si sta tenendo, c’è tempo fino alle 23, nelle piazze dei comuni di Campobasso, Isernia e Termoli.

Un’iniziativa importante lanciata dall’Asrem per monitorare la situazione tra i più giovani che sono quelli che maggiormente frequentano i luoghi più affollati.

Presente in piazza a Campobasso anche il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.