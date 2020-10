L’appello ai giovani è quello di mantenere dei comportamenti corretti e di rispettare le normative sul Covid. E’ quanto ha voluto ricordare il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, presente ieri sera, 3 ottobre, in piazza Monumento per Movida Covid-Free, la campagna di prevenzione voluta dall’Asrem e dalla Regione Molise per combattere il Covid-19. I giovani di Termoli hanno risposto presente alla chiamata dell’Asrem e si sono sottoposti al test sierologico per il coronavirus. Quasi 500 i test che sono stati effettuati e appena 3 i positivi che adesso saranno sottoposti al tampone per verificare l’attuale positività al virus. “Si tratta di una risposta importante – ha affermato Roberti – ma i giovani devono essere sempre attenti in ogni momento”.

Movida Covid-Free, Roberti: «Forte risposta dei giovani ma state attenti»