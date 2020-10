Movida Covid Free, la campagna di prevenzione fa tappa a Termoli

Arriva a Termoli la campagna di prevenzione “Movida Covid Free” voluta da Regione Molise e Asrem. Questa sera, 3 ottobre, dalle 19 alle 23 gli under 35 potranno sottoporsi al test sierologico per il Covid-19. La campagna aveva già toccato nelle settimane scorse Campobasso e Isernia facendo registrare numeri importanti e nasce con l’obiettivo di effettuare uno screening sui giovani che, quindi, sono più propensi a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri. I minorenni tra i 14 e i 17 anni dovranno essere accompagnati da un genitore per tutti gli altri basterà presentarsi al punto che sarà allestito in Piazza Monumento per essere sottoposti al test i cui risultati sono immediati.