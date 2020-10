Grande affluenza a Termoli per il primo dei due appuntamenti di Movida Covid Free la campagna di prevenzione organizzata dall’asrem e dalla Regione Molise per prevenire il Covid-19. Già prima delle 19 tantissimi ragazzi hanno deciso di fare la fila per sottoporsi al test sierologico per il coronavirus. Sì tratta della terza giornata della manifestazione.

FOTO Indietro 1 di 4 Avanti