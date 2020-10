Movida Covid free, a Termoli 498 sierologici e 3 positivi: saranno sottoposti a tampone

Grande affluenza questa sera, sabato 3 ottobre, per l’iniziativa Movida Covid Free che, dopo Campobasso e Isernia, ha fatto tappa a Termoli. Sono stati tanti i giovani, tra i 18 e i 35 anni, che si sono messi pazientemente in fila in attesa del proprio turno per poter effettuare il test sierologico.

Sono stati 498 i test effettuati e sono stati riscontrati 3 casi di positività. I tre ragazzi già domani – ha comunicato l’Asrem – saranno sottoposti a tampone molecolare per verificare se l’infezione da Covid è ancora in atto o se riguarda un contatto passato con il virus.

A Termoli si è registrato il maggior numero di presenza, 498. A Campobasso sono stati 432, mentre a Isernia 248.

Un’iniziativa importante quella organizzata dall’Asrem che ha consentito un monitoraggio tra i giovani molisani, soprattutto tra quelli che frequentano la Movida.