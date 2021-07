Movida, Colagiovanni: “Sbagliato puntare il dito contro i commercianti”

E’ un argomento da tempo dibattuto, intorno al quale non sono mancate divisioni e polemiche. Difficile trovare una soluzione, ma per il gruppo Popolari per l’Italia al comune di Campobasso “la via maestra è quella del dialogo”. Stiamo parlando della “movida” in alcune zone di Campobasso, in alcuni giorni della settimana e della convivenza con chi abita quella aree. “Come Popolari per l’Italia – ha affermato il capogruppo Salvatore Colagiovanni ai nostri microfoni – crediamo che questo non sia il tempo di alzare barricate o puntare il dito contro i commercianti che negli ultimi anni hanno pagato un prezzo altissimo alla crisi. Già prima del Covid, con la pandemia poi hanno ricevuto il colpo di grazia. Auspico un punto d’incontro tra operatori del commercio e cittadini che abitano alcune zone. Come Popolari per l’italia, con la collega Fasolino – abbiamo improntato la campagna elettorale sul rilancio del commercio, pensando a tante manifestazioni che ora, ovviamente, non si possono tenere. Per questo crediamo che sia fondamentale aprire un dialogo con i commercianti. Noi proporremo una mozione-dibattito, ma un’azione propositiva perché in questo momento delicato chi amministra deve cercare di risolvere i problemi. Io non voglio difendere nessuno, ma la problematica della “movida” a Campobasso c’è da 1999 e questa ragazzi per due giorni a settimana e per pochi mesi all’anno, visto il clima di Campobasso, da qualche parte devono pur stare. Pertanto ci dissociamo da chiunque punti il dito contro i commercianti che sono la colonna portante dell’economia di Campobasso. E’ necessario aprire un tavolo di confronto, come è stato per il centro storico per la cui problematica il sindaco ha preso una posizione forte.

Mi rincresce – ha proseguito Colagiovanni – che un amministratore possa puntare il dito contro un locale. Noi cercheremo una mediazione, cosa che il sindaco ha già avviato, ma prendersela contro i commercianti non è una cosa condivisibile. Non mi sarei mai aspettato di leggere un qualcosa che ha il sapore di personale. Noi non voteremo mai un’interrogazione o qualunque altra cosa vada contro i commercianti che abbiamo sempre cercato di tutelare. Restiamo sconcertati nel leggere determinate considerazioni e continuiamo a pensare che il dialogo debba essere il punto cardine.”

E’ evidente come in questo particolare periodo soprattutto, serva maggiore tolleranza a tutela di chi crea anche posti di lavoro in un tessuto economico arido.