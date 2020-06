Movida, anche in questo fine settimana si chiude a mezzanotte

Anche per il week end appena iniziato a Campobasso la movida terminerà allo scoccare della mezzanotte. Bar e pub del capoluogo di regione dunque dovranno attenersi scrupolosamente (per evitare sanzioni) alle disposizioni contenute nell’ordinanza municipale. Il capoluogo di regione è il centro con il maggior numero di positivi al Coronavirus e dunque l’attenzione resta alta. Non è escluso che in settimana possa in ogni caso cambiare qualcosa per quel che riguarda gli orari di chiusura dei locali.