Movida a Isernia, ogni domenica mattina pulizia straordinaria del centro storico

L’assessore al decoro urbano del Comune di Isernia, Domenico Chiacchiari, in relazione alla segnalazione di episodi di inciviltà imputabili ad alcuni frequentatori della movida dello scorso sabato sera, che hanno lasciato rifiuti di ogni genere intorno al monumento in memoria delle vittime del X Settembre, suscitando in tal modo l’indignazione dei residenti in quella zona e le proteste di tantissimi altri cittadini, informa che, d’intesa con la società che gestisce il servizio di nettezza urbana, ha immediatamente disposto un intervento aggiuntivo di pulizia per la domenica mattina, in modo da rimuovere ogni rifiuto e ripulire l’intero centro storico.

L’assessore Chiacchiari ha altresì reso noto d’aver dato disposizione per il ricambio e l’aumento numerico dei cestini per i rifiuti installati in piazza X Settembre; ed ha assicurato, inoltre, che nelle prossime settimane ci sarà analogo ricambio e incremento di cestini in tutto il centro storico.

Con l’occasione, l’amministrazione comunale fa appello al senso civico di ognuno per evitare, in futuro, analoghi episodi che pregiudicano l’igiene urbana e l’immagine della città.