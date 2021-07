Motorino incendiato e abbandonato alle porte del paese. Mistero fitto

TORO. E’ avvolto da un alone di mistero il ritrovamento di un motociclo incendiato a pochi chilometri da Toro sulla Strada di Bonifica “Via Boschetti”, un tratto che dalla fondovalle Tappino si inerpica per circa tre chilometri verso il centro abitato. L’intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Campobasso si è concluso da pochissimo (verso le 22 di oggi 5 luglio) ed è stato alquanto provvidenziale, perché da come si evince da una delle due immagini le fiamme stavano per propagarsi nella vicina vegetazione, molto fitta, e avrebbero certamente reso l’intervento molto più complicato. L’arrivo tempestivo dei pompieri è stato agevolato dal fatto che il vice sindaco del paese è riuscito ad allertare il soccorso al 115 in tempo. Dell’episodio sono stati informati i Carabinieri e al momento si possono fare solo ipotesi e supposizioni. Potrebbe trattarsi di un mezzo rubato per chissà quale scopo e chi lo ha incendiato se ne voleva certamente liberare, anche se in una maniera così eclatante.