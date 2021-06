Motori: ultimi preparativi in vista del 5° slalom San Nicola, memorial Gianmarco Di Vico

Ll’Asd Tecno Motor Racing Team e l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta stanno limando i dettagli del 5^ Slalom San Nicola Memorial Gianmarco Di Vico in programma il 3-4 luglio. Sabato, 26 giugno, alle ore 11:00 presso la sala convegni Sport e Salute in Via Carducci a Campobasso si svolgerà la presentazione dell’evento.

Lungo le curve della SP 53 e 59 non solo le vetture da slalom ma anche le auto storiche e moderne con la tipologia “turistica”. Per la gara di regolarità ammesse le vetture costruite fino al 1981 incluso e post 1981. Gli organizzatori in questi anni hanno sempre dato un ampio spazio alla gara di regolarità per mantenere viva la memoria storica di vetture, gare e piloti. Il programma, disponibile sul sito della Tecno Motor Racing Team, consente l’adesione degli equipaggi fino alle ore 20 di lunedì 28 giugno. La partenza della prima vettura è prevista dalla Sp53 alle ore 10. Gli equipaggi affronteranno un percorso di 2,990 chilometri lungo il quale saranno posizionate 14 postazioni di rallentamento per la gara slalom, con due intermedi in più per la regolarità turistica. A chiudere la manifestazione, le premiazioni ospitate presso la piazza di San Giuliano del Sannio, rigorosamente all’aperto per rispettare le normative anti-covid. Vincitore assoluto dell’ultima edizione Fabio Emanuele a bordo della sua Osella Pa9/90 e Giambattista De Castro su Opel Gt per la regolarità turistica.