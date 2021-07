Motori, prova da incorniciare per Nicola Rivellino allo Slalom di San Giuliano del Sannio (LE FOTO)

Ancora una prova da incorniciare per il driver molisano Nicola Rivellino che nel fine settimana appena trascorso si è distinto per essere stato tra i protagonisti del 5° Slalom San Nicola di San Giuliano del Sannio. A bordo della sua Peugeot “targata” La Molisana, Rivellino ha ottenuto un ottimo secondo posto nella specialità “di classe” e la una quarta posizione “di gruppo”. Due risultati ragguardevoli frutto di sacrifici e un ottimo lavoro. Dunque la stagione per il driver campobassano continua alla grande. Prossima sfida sarà il Rally del Matese che pure fa parte del campionato italiano Acisport zona 7.

