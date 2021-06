Motori, ottavo Rally “Terra di Argil”: ancora un ottimo risultato per Nicola Rivellino

Il Molise continua a farsi conoscere fuori regione nelle competizioni sportive. Il 12 e il 13 giugno, in provincia di Frosinone, si è svolto l’ottavo Rally “Terra di Argil”. Alla competizione presente anche la Peugeot 106 guidata da Nicola Rivellino (navigatore Menerella). Nel Lazio il molisano ha collezionato un ottimo 5° posto di classe su 18 (30° assoluto su 90 equipaggi). Quella in provincia di Frosinone è stata una gara molto impegnativa caratterizzata da caldo torrido. Un ottimo piazzamento, dunque, per il duo Rivellino-Menerella in vista del prosieguo di stagione.

