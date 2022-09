Motocross pericoloso, 51enne cade e finisce al Pronto Soccorso

Cade mentre fa motocross dietro agli amici che vanno a caccia. È ancora al vaglio dei Carabinieri la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto un 51enne della provincia di Isernia che, nella giornata di oggi, è arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’spedale Veneziale. L’uomo, che aveva ferite al viso e alla testa, sarebbe caduto da una moto da cross in piena campagna, probabilmente mentre stava seguendo degli amici impegnati in una battuta di caccia. Sul posto carabinieri forestali e il 118, che ha portato il motociclista in ospedale.