Motociclista investe capriolo che attraversa la strada

Ancora un incidente stradale provocato da un animale in libertà. Questa volta è capitato a un motociclista proveniente da Agnone, un uomo di 55 anni, in direzione fondovalle Verrino. All’improvviso un capriolo, sbucato dalla carreggiata laterale, gli ha tagliato la strada. L’animale è rimasto ucciso sul colpo dall’urto, mentre il centauro è caduto rovinosamente a terra. Sul posto Carabinieri e il 118, che lo ha subito trasferito al Pronto Soccorso di Isernia. Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di ferite non gravi.