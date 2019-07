REDAZIONE

Anche quest’anno l’Associazione “Lady Biker Molise & Friends” ha organizzato un moto-incontro unico nel suo genere: una manifestazione per gli appassionati delle due ruote, maschi e femmine, che rappresenti un momento per stare insieme, alla scoperta di posti tra i più suggestivi del Molise, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. “Se mai abbasserò la testa, sarà solo per ammirare le mie scarpe”! Questo è lo slogan dell’evento promosso dal gruppo del presidente Maja Cholewinska, che si è costituito in associazione sportiva nel marzo scorso e ad oggi è arrivato a contare oltre 50 tesserati, in buona parte donne alla guida della moto. In collaborazione con Famoto e con il supporto di tanti sponsor, dopo il successo della passata edizione, il gruppo ‘Lady & Friends’ ha inteso replicare l’evento che quest’anno si terrà sabato e domenica a Bosco Faiete a Campobasso. E’ un moto-incontro aperto a tutti e a tutti i tipi di motociclette. Nutrito il programma della due giorni motociclistica. Si parte il sabato pomeriggio alle 15.00 con le iscrizioni ed il cocktail di benvenuto offerto dall’organizzazione. Alle 16.00, la partenza per il giro turistico con sosta e aperitivo alla “Casa Molisana” lungo la Bifernina e successiva tappa al Castello d’Evoli di Castropignano. Alle 21.00 spettacoli e musica live fino a tarda notte. La domenica mattina, alle 9.00 iscrizioni e colazione offerta dallo staff. Alle 10.00 la partenza per il moto-giro con sosta -aperitivo ad Altilia e visita guidata al sito archeologico. Alle 14.00 il pranzo e alle 15.00 le premiazioni. Stands enogastronomici, area expò, musica, giochi e tante sorprese! Tutto questo sarà il moto-incontro a Bosco Faiete (CB) organizzato da Lady Biker Molise & Friends. Prevista una massiccia partecipazione di motociclisti, soprattutto molisani, ma anche provenienti da fuori regione.