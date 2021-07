Moto in riferimenti accelerati (seconda parte)

Per la rubrica settimanale “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitiamo ancora un interessante contributo della Prof.ssa Maria Pia Strocchi, che ringraziamo di cuore

Ho messo in evidenza nel precedente articolo che i campi fittizi di cui tenere conto nello scrivere le equazioni della dinamica non sembrano differire nel loro comportamento dal campo delle forze gravitazionali al quale si sovrappongono. Lo studio della natura (non per niente la fisica era chiamata filosofia naturale) intreccia i suoi scopi metafisici di riduzione ad un’interpretazione essenziale ed unica del panorama complesso delle leggi che il lavoro sperimentale suggerisce, cercando di trovare un unico substrato che rifletta il comportamento della natura. Sembra un po’ che risorga il tentativo dei filosofi greci di scoprire nella natura un principio universale unico ed immobile dal quale tutto discenda. Non sarà che questa ricerca contrasti con quello che nella natura potrebbe chiamarsi il principio della differenziazione che riscontriamo ad esempio nel regno animale e vegetale con la molteplicità delle specie risultato di un’evoluzione, che alcuni considerano pilotata ed altri casuale, che comunque la si interpreti appare costituire una ricchezza del nostro mondo e che l’orientamento legislativo è indirizzato a cercare di proteggere e conservare?

Per meglio acquisire ora familiarità con diversi punti di vista, o meglio con i diversi sistemi di riferimento che possiamo scegliere nella nostra indagine sulla natura, esamino alcuni casi particolari Fig1 (CLICCA QUI PER OSSERVARE IL DISEGNO):

sia un treno un riferimento inerziale; il passeggero rimane in quiete relativamente al treno quando nessuna forza agisce su di esso o si muove di moto uniforme se era animato da velocità costante. se il treno si muove con velocità costante in un riferimento inerziale una palla abbandonata sul soffitto della carrozza del treno apparirà cadere verticalmente con accelerazione g al passeggero fermo sul treno e non subirà moti orizzontali. Un osservatore fermo sulla banchina della stazione che lasci cadere a terra una palla vedrà che essa cade verticalmente con la stessa accelerazione g. Se poi l’osservatore fermo alla stazione potesse vedere quello che avviene dentro al treno vedrebbe che la palla che cade nel treno descrive una parabola perché nel riferimento solidale con la stazione oltre alla forza di gravità che agisce sulla palla, questa ha una velocità iniziale orizzontale trasmessale dal treno in moto. Ma questo è un altro discorso . I due osservatori, quello fisso sul treno e l’altro fisso sulla banchina della stazione si suppone che non possano vedere nulla di ciò che accade fuori del loro riferimento. Si trovano su due riferimenti isolati dal mondo.

Ribadisco che quando parlo del punto di vista di un osservatore uso un’espressione che non significa altro che riferisco il fenomeno descritto in un riferimento solidale con l’osservatore, che mi metto nella sua ottica cioè osservo i fenomeni con i suoi occhi, che eseguo misure con i suoi regoli, che misuro il tempo con il suo orologio sincrono con quello newtoniano che scandisce il tempo assoluto.

se il treno inizia ad accelerare, con accelerazione a o la palla lasciata cadere dal soffitto non si muoverà perpendicolarmente al pavimento della carrozza come sarebbe avvenuto se il sistema di riferimento ancorato al treno fosse stato inerziale ma devia dalla verticale con accelerazione -a o opposta al verso dell’accelerazione del treno. Se il passeggero sul treno volesse interpretare questo moto usando le leggi del moto di Newton, e non sapesse che il treno sta accelerando con accelerazione costante a o dovrebbe introdurre un campo di forze dette fittizie di intensità – ma o per giustificare la deflessione della traiettoria della palla rispetto alla verticale. Per quanto riguarda le accelerazioni il passeggero riscontrerebbe che l’accelerazione alla quale un corpo è soggetto è la somma vettoriale di g con la strana accelerazione – a o del corpo all’indietro. Il passeggero potrebbe usare le leggi della meccanica di Newton esattamente come fa quando si trova immerso nel campo gravitazionale, solo tenendo conto. del campo di forze fittizie alle quali tutto nel treno appare sottoposto.

Di questo campo di forze fittizie occorre tenere conto nell’analisi delle forze applicate in O’ alle quali è assoggettato ogni corpo nel riferimento accelerato con accelerazione costante. Solo così si rende possibile l’uso delle leggi del moto di Newton anche in O’x’y’z’, come del resto si usano le leggi del moto di Newton nel campo gravitazionale terrestre. È sufficiente tenerne conto. Ma questo discorso non finisce qui. Verrà infatti ripreso a proposito della Relatività generale.

Ed ora un secondo esempio. Mi occupo ora di fare un altro passo in avanti, cioè di indagare sul modo di impostare il problema del moto quando si vogliano utilizzare le leggi di Newton anche in un sistema in rotazione rispetto ad un sistema di riferimento inerziale e quindi in un sistema accelerato ma con accelerazione costante in modulo e verso ma non in direzione, diretta verso il centro della traiettoria circolare del corpo.

Il moto accelerato è mostrato in Fig 2 secondo le due versioni: quella tipica di un osservatore solidale col riferimento inerziale O rappresentata in Fig. 2 (a) e quella tipica di un osservatore solidale col sistema O’ in rotazione con velocità angolare costante intorno all’asse z di O sovrapposto all’asse z’ di O’ rappresentata in Fig. 2 (b). Una particella P di massa m è collegata mediante una molla al punto O origine del riferimento adottato e sta ruotando su di un tavolo orizzontale liscio con velocità angolare costante ω come mostrato in Fig 2 (a ).

Relativamente alla Terra, nel riferimento Oxyz che considereremo in via approssimata un riferimento inerziale, la particella P deve possedere un’accelerazione – r ω 2 diretta verso O, come mostrato in figura. E questo lo sappiamo dalla cinematica. Per dar luogo a questa accelerazione centripeta, per l’osservatore solidale con il sistema inerziale Oxyz deve esercitarsi su P una forza centripeta F = – m r ω 2 che trattiene P dal fuggire dalla circonferenza di centro O (negativa perché di verso opposto al raggio della circonferenza e diretta verso il suo centro ). Questa forza centripeta, se di idonea intensità, esercitata dalla molla sulla massa m inerziale di P, è quella forza che obbliga P ad un moto di rotazione piano intorno ad O. Per l’osservatore solidale con il sistema Oxyz ciò è sufficiente.

Per l’osservatore invece solidale con il riferimento O’x’y’z’ in rotazione uniforme intorno all’asse z’, in accordo con la legge d’inerzia di Newton, sul corpo P che deve stare fermo in O’ si deve esercitare una forza uguale e opposta a quella esercitata dalla molla su P in modo che la somma algebrica delle forze che si esercitano sulla massa m sia nulla. Questa forza, che si esercita su P ed è uguale e opposta alla forza centripeta è la forza centrifuga fittizia anzi non esistente per O, ma necessaria e quanto mai concreta per O’. Ognuno di noi ha sperimentato l’esistenza di questa forza quando in macchina si esegue una curva. La forza centripeta è esercitata dall’adesione delle ruote al manto stradale. Se questa forza centripeta – m ω2 r (metto il segno negativo perché la direzione della forza è opposta a quella del raggio r) ce la fa ad equilibrare la forza centrifuga m ω 2 r la macchina percorrerà correttamente la curva, e non andrà fuori strada, ma se la forza centripeta d’attrito delle ruote con il manto stradale non ce la fa ad equilibrare la forza fittizia centrifuga mω2 r della quale il passeggero si accorge perché si sente spinto verso la carrozzeria della macchina e verso l’esterno della curva, allora la macchina uscirà di strada. L’introduzione della forza centrifuga permetterà al corpo di restare fermo in O’ come vuole la prima legge di Newton e la sua introduzione ci permette di usare la meccanica di Newton nel sistema di riferimento accelerato solidale con P nel quale riferimento P deve restare fermo se vogliamo che in esso valgano le tre leggi del moto di Newton. Le due forze centripeta e centrifuga agenti su P si compensano perfettamente se P sta fermo in O’ per cui il riferimento adottato è un riferimento inerziale

Con l’introduzione della forza fittizia centrifuga il punto P sta fermo in O’ e quindi possiamo usare in O’ la meccanica di Newton.. Invece che di forza centrifuga potremo anche parlare di campo di forze centrifughe nel riferimento O’ cui sarà sottoposta ogni massa che volesse rimanere ferma in O’ quando il riferimento O’ ruota con moto uniforme rispetto all’asse z’. L’intensità di questo campo sarà variabile con la distanza di P da O’, con la velocità angolare del raggio O’P e con la massa del corpo P. Questa forza centrifuga serve solo ad equilibrare la forza centripeta esercitata dalla molla e quindi serve a poter considerare il riferimento accelerato come riferimento inerziale. Basterà tenere conto del campo centrifugo osservato.

Nell’ottica di quanto espresso nell’articolo precedente in specie per quanto riguarda quello che ho detto a proposito dell’esempio dell’ascensore in caduta libera, si inserisce la Relatività generale di Einstein come vedremo fra poco.

NOTA BIOGRAFICA

Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.