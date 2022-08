Moto finisce in una scarpata, salvi in due per miracolo

Un motociclista che era in sella ad una Yamaha di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della sua due ruote, finendo fuori strada e terminando la corsa in un dirupo. L’incidente è avvenuto sul tratto della provinciale che collega Pozzilli a Filignano. Il giovane aveva con se’ la sorella e mentre percorreva la strada provinciale è uscito di strada, terminando la corsa in una scarpata. Fortunatamente la sorella è riuscita a saltare prima dalla sella, finendo sull’asfalto.

I due sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, ma sono entrambi in discrete condizioni di salute. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Venafro. La moto è stata recuperata dallo Staff carroattrezzi Tommasone di Venafro. (Foto Rex)