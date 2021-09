Moto d’epoca, la “Brescia-Napoli” farà tappa a Termoli

Quest’anno la sesta edizione della Brescia-Napoli , manifestazione motociclistica in moto d’epoca promossa con il patrocinio principalmente dei Comuni di Brescia e di Napoli e rientrante nelle manifestazioni riconosciute da FMI, farà tappa anche a Termoli.

Dedicata agli appassionati di moto d’epoca, ma anche a chi ha voglia di vivere una nuova avventura in sella alla motocicletta per scoprire l’Italia e le sue meraviglie, in un viaggio lento e appassionante, che ha fatto della sicurezza sulla strada il suo cavallo di battaglia.

L’iniziativa è organizzata da Old4You e dallo showroom 39Vantini Oldstyle con la sponsorizzazione della casa d’orologi svizzera Paul Picot e dell’agenzia per il lavoro Openjobmetis Spa.

La sesta edizione della “corsa” prenderà il via il 22 settembre con la serata inaugurale a Brescia, per concludersi il 26 settembre con l’arrivo a Napoli.

E’ un viaggio/una gara a squadre, dove non vince il singolo ma il gruppo. La squadra accumula punti iniziali alla sfilata inaugurale e ottiene punti rispettando i punti di controllo, scattando fotografie e transitando in luoghi indicati come “bonus paesaggistico”.

I partecipanti quest’anno saranno 52, divisi in 13 squadre e a bordo di motociclette che vanno dagli anni 1930 della Guzzi Sport 14 agli anni 1977; seguiti ovviamente dallo staff e assistenza.

Il percorso come al solito è libero e, salvo il rispetto di pochi punti di transito, la squadra decide autonomamente dove fermarsi e quando fermarsi.

Il percorso è una novità perché, a differenza delle scorse edizione, quest’anno si scende in direzione Napoli passando dalla costa adriatica toccando Ravenna, Recanati e Termoli.

Le novità di questa sesta edizione riguardano il percorso, il “bonus paesaggistico” e il progetto più significativo “Down on the road”: ci saranno 2 sidecar a bordo dei quali viaggeranno 2 ragazzi con sindrome di Down per ogni tappa del viaggio.

Partiranno quindi due ragazzi dell’Associazione Centro Bresciano Down (CBD) per arrivare fino a fine tappa a Ravenna, poi altre due tappe, dove incontreranno i compagni di viaggio del giorno successivo a cui lasciare uno zaino che trasportano (con all’interno un libro e alcune loro lettere) come una sorta di testimone.

Il 25 settembre l’equipaggio, proveniente da Recanati giungerà a Termoli intorno alle 18,00 per ripartire alle 7,30 del 26 mattina insieme a due ragazzi dell’AIPD di Campobasso.

Al seguito ci saranno anche i genitori con auto che possono aiutare i ragazzi in caso di necessità.

Il messaggio sociale è che tutti, e quindi anche i ragazzi con sindrome di Down, o ragazzi con altre disabilità, possono salire su una motocicletta, su un aereo biposto (evento già realizzato), etc. e che, nel limite delle proprie capacità e competenze, possono provare emozioni che a volte sembrano irraggiungibili.

Messaggio sociale che è stato accolto anche da Openjobmetis Spa e Invicta, che hanno creato proprio per l’occasione gli zaini che i ragazzi si passeranno lungo le tappe. L’arrivo a Napoli è previsto per il giorno 26 settembre dalle 16,00 alle 17, 00 in piazza del Plebiscito.