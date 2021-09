Moto contro camion, muore un centauro sulla Bifernina

Un incidente mortale si è verificato questa sera, 18 settembre, lungo la Bifernina in territorio di Guglionesi. Per cause ancora in corso di accertamento una moto si è schiantata contro un autocarro carico di pomodori. Tutto è accaduto in una manciata di secondi all’altezza del bivio per Guglionesi. L’impatto è stato frontale e fortissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Immediati sono scattati anche i soccorsi: sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della Polstrada di Campobasso e i tecnici dell’Anas ma, come detto, per il conducente del mezzo a due ruote non c’è stato scampo. Il traffico è stato deviato sulla Bifernina per consentire i rilievi del caso e le operazioni di rimozione dei mezzi.