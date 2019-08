Moto contro camion, gravi due isernini

REDAZIONE

L’incidente nella notte a Pescara. In ospedale un 31enne e una 21enne originari del capoluogo pentro

Sarebbero entrambi originari di Isernia i due ragazzi che questa notte sono rimasti coinvolti in un incidente in via Balilla, nel pieno centro di Pescara. A riportare la notizia il giornale telematico “Il Pescara”. Il sinistro si sarebbe verificato intorno alle quattro di questa notte quando la moto su cui erano a bordo un 31enne e una 21enne ha impattato violentemente contro un camion della nettezza urbana. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito gravi. Motivo per cui si è reso necessario l’intervento immediato di due ambulanze – una del 118 e l’altra della Croce Rossa – che hanno provveduto a trasferire i feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santo Spirito”. Il ragazzo avrebbe riportato un politrauma, mentre a preoccupare maggiormente sono le condizioni della 21enne, che è considerata in gravi condizioni ed è sotto stretta osservazione dei medici del presidio ospedaliero pescarese.