Moto contro betoniera, 25enne perde la vita (LE FOTO)

L’incidente nel primo pomeriggio in viale Pertini a Termoli. Distrutto il mezzo a due ruote. Agghiacciante la scena

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai soccorritori che questo pomeriggio, 13 febbraio, sono intervenuti in un incidente che si è verificato in viale Pertini dove una moto è finita completamente incastrata sotto una betoniera. Il mezzo a due ruote ne è uscito praticamente distrutto con pezzi della stessa moto sparsi ovunque. Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e il 118 che hanno trasferito la conducente della moto, una ragazza (V.L.P. le iniziali di nome e cognome), in gravi condizioni al pronto soccorso di Termoli. Purtroppo però per la 25enne non c’è stato nulla da fare. La ragazza era stata trasferita in pronto soccorso con un codice rosso e i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Le ferite riportate nell’impatto, però, sono state troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere.