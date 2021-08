Moto contro auto in via XXIV Maggio: centauri in ospedale

Incidente questa mattina, 16 agosto, lungo via XIV Maggio a Campobasso, nei pressi del distributore di benzina. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti si sono scontrati un’auto e una moto. Nell’impatto hanno avuto la peggio i centauri che erano in sella alla moto. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare al Cardarelli i due feriti. Sul posto, oltre alle ambulanze, intervenuti anche i Vigili Urbani.