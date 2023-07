Moto contro auto, grave centauro trasportato in elisoccorso

È di un centauro di 33 anni trasportato in codice rosso con l’elisoccorso il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina, 9 luglio, lungo la Statale 16.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, moto e auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 529 in territorio di Montenero di Bisaccia lungo il rettilineo in direzione nord, verso Vasto.

Nello schianto il motociclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso in uno degli ospedali vicini al Molise in codice rosso. Ferito, ma in maniera meno grave, il conducente della macchina che ha terminato la sua corsa lungo il guardrail che costeggia il lato mare della Statale 16.

Il traffico è rimasto paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.