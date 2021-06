Moto contro auto, centauro in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 158 nei pressi del bivio di Colli al Volturno. Si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri una utilitaria Fiat e una potente moto condotta da un 33enne campano di Marzanello. Quest’ultimo ha avuto la peggio restando a terra ferito. Immediati i soccorsi del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, dove gli sono state riscontrate traumi e fratture. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Il motociclista campano era insieme ad un gruppo di amici e stava percorrendo le strade del Molise oggi, complice il bel tempo, invase da innumerevoli gruppi di centauri.