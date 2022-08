“Mostruosa Maternità”, quel modo orrendo di essere altrimenti madre

La scrittrice pluripremiata Romana Petri a Monteroduni per presentare il suo ultimo libro

Appuntamento con la narrativa d’autore a Monteroduni, il prossimo venerdì 5 agosto, alle ore 18. Nella splendida cornice del Castello Pignatelli, la scrittrice Romana Petri presenterà la sua ultima opera “Mostruosa maternità”, edito dalla Perrone, che tanto consenso sta riscuotendo soprattutto dalla critica.

Ad organizzare l’evento dal titolo “Valorizziamo la cultura”, l’associazione “Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni” e “Crea Aps” attente alla promozione e allo sviluppo di iniziative e progetti volti al sociale e sempre vicini al territorio.

Uno sguardo più che lucido sulla realtà quello della scrittrice, traduttrice e critica letteraria romana che, nelle sue storie, prova a raccontare e descrivere l’inimmaginabile dell’animo umano, dove troppo spesso l’attualità non fatica a superare la fantasia.

Una carriera letteraria, quella di Romana Petri, che annovera numerosi premi e riconoscimenti di grande prestigio tra cui: il Premio Mondello, il Rapallo-Carige e il Grinzane Cavour; oltre ad essere stata finalista per ben due volte al Premio Strega.

Tra le sue opere: Ovunque io sia (2008), Ti spiego (2010), Le serenate del Ciclone (2015, premio Super Mondello e Mondello Giovani), Il mio cane del Klondike (2017), Pranzi di famiglia (2019, premio The Bridge), Figlio del lupo (2020, premio Comisso e premio speciale Anna Maria Ortese-Rapallo), Cuore di Furia (2020), La rappresentazione (2021) e Mostruosa Maternità (2022).

L’autrice romana, inoltre, è già nota al grande pubblico per le sue collaborazioni con diversi quotidiani nazionali del calibro de “Il Corriere della Sera”, “Il Venerdì di Repubblica”, “La Stampa” ed “Io Donna”.

Quello della maternità è un tema quantomai scottante e tornato soprattutto sulla ribalta delle cronache nazionali nelle ultime settimane, a seguito della tragica morte a Milano della piccola Diana, di soli 16 mesi, lasciata sola in casa dalla madre per sei giorni in un lettino da campeggio. La bimba uccisa dagli stenti è purtroppo l’ennesimo episodio di figlicidio che vede la figura di una mamma, da sempre emblema di amore infinito, che fa a pugni con la sua stessa essenza, strappando alla vita quella creatura che ha deciso di mettere al mondo. Il segno di una società moralmente e umanamente sempre più alla deriva.

A condurre l’evento Carmine Tedeschi, presidente dell’associazione “Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni”.