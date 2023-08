“Mostri”, a Capracotta presentazione del nuovo libro di Mancinone

E’ stato appena pubblicato dalla casa editrice Rubbettino, il libro “Mostri, quando non c’è più l’amore” di Giovanni Mancinone che verrà presentato al pubblico di Capracotta il 7 agosto, con inizio alle ore 18,30, nella “Sala della cultura”.

Dopo i saluti del sindaco, dottor Candido Paglione, a dialogare con l’autore ci sarà la giornalista Bibiana Chierchia. Previsto l’intervento della dottoressa Desiree Mancinone, psicologa psicoterapeuta.

Giovanni Mancinone, torna nelle librerie con questo secondo lavoro a due anni dalla pubblicazione di “Molise criminale” che ha venduto migliaia di copie e ottenuto diversi riconoscimenti in tutto il Paese e tra questi il “Premio Piersanti Mattarella” per i libri d’inchiesta.

“Mostri”, dieci storie vere e undici vittime, quasi tutte donne, vuole contribuire ad aprire un ampio momento di riflessione su un tema di grande attualità, quello sulla violenza di genere, che interessa tutto il Paese. Si tratta di un lavoro scritto in punta di penna che racconta fatti veri e trasmette messaggi netti con l’obiettivo di stimolare i lettori a riflettere e agire in ogni luogo per sconfiggere soprusi e violenze di ogni tipo.

In Italia ogni anno vengono uccise centinaia di persone, soprattutto donne, che non lasciano i loro mariti o compagni perché hanno paura di essere uccise, sono dipendenti economicamente, temono di perdere i propri figli o di non essere credute.

“Soprusi, delegittimazioni, presunzioni di legittimità – dichiara l’autore – fanno parte del vissuto quotidiano delle famiglie ed ecco perché la violenza di genere va sconfitta anche con un’attività di prevenzione rivolta ai giovani”.