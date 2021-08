Mostra personale di pittura dell’artista Carla Di Nunzio

Mercoledì prossimo, 11 agosto, ore 19.30 a Palazzo Santoro situato nel centro storico di Bojano presso l’antica cattedrale, sarà inaugurata la mostra personale di pittura dell’artista Carla Ann Di Nunzio dal titolo “Genesis”. La Di Nunzio è una pittrice italo-canadese, che ama il Molise e soprattutto la sua Bojano, paese natio del padre Vincenzo. E’ un’artista originale e innovativa, le sue tele seguono una tecnica pittorica particolarmente interessante, frutto di un lungo percorso di crescita artistica. I suoi soggetti preferiti sono le figure femminili, nelle quali ricerca accanto alla bellezza, la serenità e soprattutto la fierezza di essere donna, una sorta di sublimazione per collocarla nel giusto ruolo che merita nella società. La critica d’arte Carmen D’Antonino così l’ha definita: «Carla Ann Di Nunzio è un’ambasciatrice delle arti visive ed è unanimemente considerata un’artista poliedrica per l’utilizzo che fa dei materiali, che vanno dalla resina, al colore ad olio, al pastello, alla cera fredda. La sua formazione artistica è piuttosto vasta, tanto da portarla a sperimentare nuove forme e ad utilizzare nuovi pigmenti e nuovi supporti che evidenziano in modo affascinante la sua cultura. L’eleganza, le tonalità squillanti e decise che utilizza nelle sue opere, sono dovute non solo al suo amore per l’arte, ma anche per i luoghi che lei stessa ha visitato, imbrigliati nelle sue opere che sprigionano forti emozioni nell’osservatore. La sua abilità è proprio quella di catturare l’espressione dell’essere umano, analizzandone la psicologia e la storia personale. Carla dipinge personaggi che potremmo inserire in diversi luoghi. La maggior parte di essi raffigurano volti femminili, donne raffinate avvolte di sguardi vigorosi e persuasivi, con piccoli tocchi di colore che determinano la costruzione della figura stessa». Per la D’Antonino alcuni soggetti femminili della Di Nunzio riprendono quelli dei più grandi Maestri della storia dell’arte del cinquecento, come la Donna con l’Ermellino di Leonardo Da Vinci o La Venere di Botticelli, reinterpretate con un gusto tutto moderno, avvicinandosi in particolar modo alla leggerezza “dell’en plein air” e alla vivacità contemporanea del pop. Senza dubbio è una pittrice che fa parte di quel filone di artisti innovativi che stanno rivoluzionando l’arte del XXI secolo la cui pittura affascina e incuriosisce anche il più semplice spettatore a digiuno di arte. La Di Nunzio ha all’attivo numerose mostre non solo in Canada ma anche in Italia in gallerie prestigiose, eventi che hanno sempre ottenuto ampi consensi di critica e di pubblico. La mostra, che può essere visitata dalle ore 19.30 alle 23.00, si concluderà lunedì 16 agosto con il concerto dell’artista Luciana Patullo che oltre ad avere una bellissima voce delizierà i presenti con il suono dell’arpa e del pianoforte.