Mostra-concorso fotografico per amatori sulla città e la sua trasformazione

Nuova e originale iniziativa dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani, che dopo i recenti successi ottenuti lo scorso 23 maggio presso il Teatro Savoia, in occasione della commemorazione dell’attentato al Giudice Giovanni Falcone avvenuto il 23 Maggio1992 con l’organizzazione di una serata di musica lirica molto apprezzata da coloro che hanno gremito il Teatro, in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” ed il coro Jubilate di Campobasso, intende porre l’attenzione sul mondo della fotografia amatoriale, che rappresenta una forma di cultura molte volte poco apprezzata dal pubblico.

Dopo alcune settimane di lavoro, per approntare i dettagli dell’evento, con la consueta e massima accuratezza, il programma è stato definito con la presenza di prestigiosi partner e l’organizzazione della mostra-concorso fotografico dal titolo: “La Città di Campobasso”.

Sarà sicuramente interessante vedere come i fotografi amatoriali della città immortaleranno i vicoli, le piazze, le strade, i monumenti di una Campobasso non troppo datata; infatti una delle prerogative presenti sul regolamento del concorso è che lo scatto fotografico dovrà essere “recente”, ovvero di riferimento agli ultimi trent’anni di una città, che ha subito sicuramente una radicale trasformazione.

Un modo, questo del concorso fotografico, che l’Associazione Talenti e Artisti Molisani vuole utilizzare per dare risalto alla figura del fotografo amatoriale, che molte volte effettua scatti fotografici di rilievo, che però poi vengono apprezzati solo da chi è davvero appassionato o fa uso delle rete internet o dei social, senza che ci sia una più ampia e ulteriore visibilità.

La location della mostra-concorso sarà la sala espositiva del Circolo Sannitico di Campobasso che da decenni ospita eventi non solo del mondo dell’arte ma anche di esposizioni fotografiche di rilevo.

La cerimonia di inaugurazione avverrà il giorno 26 settembre 2019 alle ore 18.30 e sarà preceduta da un convegno dal titolo: “La città di Campobasso: dai vicoli alle piazze, dai monumenti al centro storico… un viaggio tra mille scoperte” con la presenza di appassionati della storia della città capoluogo, che apporteranno un prezioso contributo all’iniziativa.

«Voglio ringraziare – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Michele Falcione – coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazione di questo evento ed in particolar modo l’amico Carmine Brasiliano appassionato del mondo della fotografia; vorrei sottolineare come per la prima volta, dalla nascita della nostra Associazione, saremo protagonisti nel mondo della fotografia amatoriale sperando ovviamente di ottenere un massiccio riscontro; il Comune di Campobasso, Assessorato alla Cultura, che ci ha supportato condividendo la nostra iniziativa, i partner dell’evento: la prestigiosa azienda La Molisana, lo studio fotografico Civico 32, l’MCL Movimento Cristiano Lavoratori del Molise, che hanno lavorato, a vario titolo, al nostro fianco per la riuscita dell’evento.

E’ una iniziativa che vuole dare risalto al mondo della fotografia amatoriale e sono convinto che in tanti parteciperanno, con lo spirito di chi nell’amare la città in cui vive tutto l’anno, cercherà di immortalarla nella sue peculiarità e forme artistiche; spero che tutti coloro che vorranno visitare la mostra possano esprimere un proprio parere e giudizio sulle foto in esposizione, contribuendo ad assegnare un secondo premio riservato alla “critica popolare”; mentre il primo premio sarà a cura di una giuria di esperti. Non è un caso, prosegue Falcione, che abbiamo deciso di dare notizia di questa iniziativa con largo anticipo, perchè cosi facendo daremo la possibilità ai fotografi che scelgono di aderire, di avere molto tempo, quasi l’intera estate, per assicurarsi uno scatto importante, da proporre alla mostra di settembre”.

La mostra sarà aperta dal 26 al 29 settembre p.v. dalle ore 16.30 alle ore 20.00, mentre il modulo di iscrizione ed il regolamento sono disponibili presso lo studio fotografico Civico 32 in Via Palombo, 32 1° Piano, a Campobasso. Per ulteriori informazioni è disponibile la mail: talentiartistimolisani@virgilio.it.