Morto sulla nave da crociera, eseguita l’autopsia sul corpo di Modestino

A breve dovrebbe arrivare il via libera per la restituzione della salma e il rientro in Molise per la celebrazione del rito funebre

E’ stata eseguita l’autopsia sulla salma di Modestino Vespa, il giovane ingegnere di Pesche morto ieri mattina a bordo della nave da crociera Msc Meravigliosa in rientro nel porto di Genova. Per eseguire l’esame è stato necessario attendere l’arrivo della madre. A lei il drammatico compito di effettuare il riconoscimento. A breve dunque dovrebbe arrivare il via libera per la restituzione della salma per il trasferimento in Molise e la celebrazione del rito funebre. La domanda a cui sono stati chiamati a rispondere i medici è se la morte del giovane ingegnere molisano sia stata provocata da una caduta, oppure da un malore (un infarto, o un aneurisma). Una risposta importantissima, perché se la causa della morte fosse stata la caduta ci sarebbe l’intervento dell’assicurazione per i passeggeri a bordo. E non è una questione da poco, visto che si trattava di un giovane ingegnere con tutta la vita davanti.