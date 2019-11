Morto per un ematoma, tre indagati

Malasanità, probabilmente la Procura di Larino vuole capire se dietro la morte di Michele Vitantonio ci siano anche responsabilità della sanità pubblica





La procura di Larino ha aperto un fascicolo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per accertare le esatte dinamiche che hanno portato alla morte Michele Vitantonio, 56 anni di Ripalimosani. L’ipotesi di reato è omicidio colposo e gli indagati sarebbero i proprietari degli alberi su cui Vitantonio era salito per la raccolta delle olive. Non è escluso che, come per il Caso Cesaride, anche questa vicenda finisca per allargare il discorso delle responsabilità alla effettiva funzionalità del sistema sanitario regionale. Certo è che il poveraccio, appena caduto dall’albero, era stato portato al Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso. Qui era rimasto fino al giorno dopo, quando l’ematoma causato alla testa dal trauma cranico si era allargato in maniera considerevole. Non essendo dotato il Cardarelli di Neurochirurgia, Vitantonio era stato trasportato d’urgenza a San Giovanni Rotondo, dove era poi deceduto. In sostanza, la domanda a cui la magistratura dovrà rispondere è: ci sono responsabilità per la morte del 56enne anche a causa delle disfunzioni della sanità pubblica molisana?