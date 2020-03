Morto nell’incidente sulla tangenziale, domani l’ispezione cadaverica

La fidanzata che viaggiava con il 29enne è rimasta illesa nell’impatto

TERMOLI. È stato portato all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli il 29enne di Lanciano, Marco Cialfi, che questa mattina, 1 marzo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla tangenziale Nord di Termoli. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. La fidanzata era dietro di lui con un Jeep Renegade e non è rimasta coinvolta nell’impatto. La Lancia Y sulla quale viaggiava il giovane si è andata a schiantare contro il guardrail di una piazzola di sosta. La salma è ora stata ricomposta all’obitorio di Termoli e nella giornata di domani sarà effettuata l’ispezione cadaverica esterna. Intanto sulla pagina Facebook del 29enne sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per l’ennesima giovane vita soezzata.