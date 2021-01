Morto nel bosco schiacciato dalla quercia che stava tagliando

Intanto da Frosolone arriva anche la notizia che, per il prolungarsi dei casi di contagio da Covid, il sindaco Ianiro ha chiuso anche per la prossima settimana tutte le scuole del paese

Tragica fine nel tardo pomeriggio per C.C. un 65enne di Frosolone che si era recato in un bosco a Vallecupa, per tagliare della legna. I familiari questa sera, non vedendolo tornare a casa, lo hanno cercato nel bosco, trovandolo morto, schiacciato dal fusto della quercia che probabilmente stava tagliando. Forse l’albero è caduto nel verso opposto a quello previsto e l’uomo ne è rimasto vittima. Attualmente sul posto i Carabinieri in attesa del magistrato di turno che dovrà autorizzare la rimozione del corpo dopo rilievi e accertamenti sulle cause del tragico decesso.



