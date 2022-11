Morto in nottata al Cardarelli l’uomo investito da un’auto pirata

Tragedia nella notte al Cardarelli di Campobasso, il 48enne investito ieri pomeriggio da un’auto pirata nei pressi di Colli al Volturno non ce l’ha fatta. È deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. La comunità collese è sotto choc, l’uomo era conosciuto e benvoluto in paese. Intanto i carabinieri stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per tentare di risalire al responsabile.

Paolo Marchesani l’uomo di 48 anni era stato investito ieri sera alle ore 19 sulla Strada Statale 158 mentre – uscito da una attività commerciale – stava raggiungendo la sua vettura.

Un’auto oppure una moto lo ha travolto lungo il rettilineo. Il conducente è poi fuggito senza prestare soccorso.

Gli automobilisti in transito, notando il corpo privo di sensi sull’asfalto, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza del 118 ed i Carabinieri.

Marchesani è stato trasferito al Veneziale di Isernia dove i sanitari, dopo averne stabilizzato i parametri vitali, ne hanno disposto il trasferimento al Cardarelli di Campobasso per la gravità delle ferite.

In particolare a preoccupare i medici un importante trauma cranico.

Nella notte è sopraggiunto il decesso.

Ora i Carabinieri indagano per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Paolo Marchesani, conosciutissimo a Colli, lavorava nel settore edile.

Lascia una figlia poco più che maggiorenne.

Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia che sarà effettuata presso l’obitorio dell’ospedale di Campobasso.

Non ci sono testimoni oculari. I Carabinieri stanno analizzando le immagini del sistema di sorveglianza di un distributore di carburante che sorge sulla Ss 158, in prossimità del luogo dove è avvenuto l’impatto.

Sempre ieri pomeriggio, questa volta alle 17, lungo via Colonia Giulia a Venafro, è stato investito un uomo del 1948 mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Ed anche in questo caso il conducente della vettura che ha provocato il sinistro ha proseguito la marcia senza prestare soccorso.

Il pensionato, portato al pronto soccorso di Isernia, è stato trasferito a Campobasso per un rilevante trauma cranico. Non sarebbe in imminente pericolo di vita.

La moglie, appresa la notizia, ha avuto un malore e si trova ricoverata all’ospedale di Isernia.