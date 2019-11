Morto il pastore caduto in un dirupo

Inutili i soccorsi per salvare Bruno Pallotta, storico titolare dell’omonimo caseificio di Capracotta. Deceduto dopo un volo di diversi metri

CAPRACOTTA. Non ce l’ha fatta Bruno Pallotta, uno dei titolari dell’omonimo caseificio di Capracotta. Il 49enne è morto dopo essere caduto in un dirupo. Inutili le operazioni di soccorso, l’uomo sarebbe deceduto a seguito del politrauma riportato. A lanciare l’allarme lo stesso allevatore che intorno alle 14 di oggi, 18 novembre, mentre era in cerca di una mucca che si era allontanata in località San Nicola, nell’agro di Capracotta, è finito in un dirupo. E’ stato lo stesso 49enne ad allertare il cognato che ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero che ha sorvolato l’area. Ma la zona, impervia e difficile da soccorrere non ha consentito di raggiungere in tempi brevi il 49enne. Intorno alle 21 di questa sera l’amara notizia: il corpo di Bruno Pallotta è stato recuperato, ma per lui non c’era più nulla da fare. Bruno, ra molto conosciuto e benvoluto da tutta la comunità capracottese, in cui lascia un grande vuoto.