Morto dopo uno schianto, domani l’ultimo saluto a Michele D’Aquila

L’uomo deceduto in contrada Feudo nella tarda serata di domenica

Si terranno domani pomeriggio alle 15.30, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Campobasso, i funerali di Michele D’Aquila, il 48enne del capoluogo deceduto nella serata di domenica. L’uomo stava viaggiando sulla sua auto quando all’improvviso pare ne abbia perso il controllo uscendo fuori strada. L’auto si è schiantata violentemente contro un albero e per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 che ha solo potuto constatare il decesso e i carabinieri di Campobasso per ricostruire la dinamica dell’incidente.