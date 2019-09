Morto da un anno e non ancora cremato

La vicenda di Fernando Battista, pittore 77enne isernino, il cui corpo è in una cella frigorifera in attesa degli accertamenti legali

TONINO ATELLA

Una vicenda assurda che ha del grottesco. È quella legata alla morte del 77enne Fernando Battista di Isernia, ammogliato con figli, docente d’arte negli istituti superiori statali ed affermato pittore neorealista e figurista del recente passato pittorico nazionale. In effetti le opere del Battista sono presenti in tante pinacoteche e collezioni pubbliche e private dell’intera Penisola, mentre sono numerosi i premi e i riconoscimenti attribuiti in vita all’artista molisano. Così come è da sottolineare, a testimoniare la valenza del personaggio, la sua amicizia fraterna con Guttuso che tanto ne apprezzava lo stile pittorico, i contenuti e le proverbiali figure sulla tela. Ebbene di Fernando Battista, del quale domani 6 settembre ricorrerà la prima annualità dalla scomparsa, e veniamo all’assurdità della vicenda umana del pittore pentro, ancora non si è potuto dar corso alla cremazione del corpo, nel rispetto della propria esplicita volontà manifestata in vita.

Persistono infatti tutta una serie di vicende medico/legali ancora in corso per accertare la verità giudiziaria sulla morte dell’uomo. Nel frattempo i resti dell’artista pentro, negli ultimi anni di vita trasferitosi a Cassino (Fr) coi suoi, continuano a restare in una cella frigorifero del complesso crematorio di Prima Porta, cimitero della Capitale, in attesa del completamento degli accertamenti di legge sul suo decesso. Fernando Battista, artista assai apprezzato nell’ambito pittorico nazionale ed espressione della ricca scuola artistica isernina, cessò di vivere presso un ospedale romano dove era stato ricoverato per una grave forma di setticemia. Sulla sua fine però emersero subito dubbi e perplessità, tant’è gli esami giudiziari ancora in itinere per verificare se vi fu errore medico circa il suo decesso, se in danno dell’uomo si ebbero maltrattamenti o se non sussistevano negatività di sorta sulla morte dell’uomo. Per scrivere comunque la parola fine a tale assurda vicenda umana, che come scritto si protrae ormai da un anno tra inadempienze, ritardi e rinvii, si attende a questo punto solo di conoscere in via ufficiale gli esiti finali dell’indagine medico/legale. Dopodiché, e finalmente, Fernando Battista potrà avere la tanto agognata cremazione dei propri resti, giusta la sua dichiarata volontà in vita.