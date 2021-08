Morto al Neuromed il trentatreenne di Cantalupo caduto due settimane fa

È morto questo pomeriggio al Neuromed di Pozzilli il 33enne che, un paio di settimane fa, fu trovato riverso a terra in gravi condizioni, ferito alla testa. Una prima ricostruzione dei fatti parlava di una caduta accidentale, dopo essere inciampato. Il giovane era appena uscito da un bar e sembra che avesse anche alzato un po’ troppo il gomito. Insomma una caduta rovinosa che lo lasciava a terra, esanime e in gravi condizioni per una brutta ferita alla testa. Portato al Pronto Soccorso di Isernia, veniva trasferito al Neuromed dove questo pomeriggio è morto a causa della ferita alla testa. Smentite anche tutte le voci che parlavano di ferite causate da un’aggressione.