Morti sul lavoro, a Campobasso la nona tappa del tour Ugl “La sicurezza è il tuo futuro”

Continua il tour nazionale UGL “La sicurezza è il tuo futuro”, organizzato dal sindacato per presentare i dati emersi dal Report 2022 UGL “La Sicurezza nei e sui luoghi di lavoro”.

A Campobasso si è svolta l’undicesima tappa del tour (dopo Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano, Trieste, Avellino, Verona e Foggia) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di implementare una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il Molise presenta una situazione molto divaricata, che risente, evidentemente, del ridotto numero di occupati, poco più di 100mila su oltre 292mila residenti” ha detto il segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, aggiungendo che “nel corso del 2022 gli infortuni mortali nei luoghi di lavoro, esclusi quelli in itinere, sono stati tre, tutti concentrati nella provincia di Campobasso. Con oltre 71mila occupati, l’incidenza è di 42 punti, con il 38° posto nella graduatoria nazionale. Isernia, viceversa, chiude la classifica nazionale: nel 2022, non si sono registrati infortuni mortali. Gli occupati sono poco meno di 29mila per una popolazione residente vicina alle 81mila unità”.

“Occorre – ha concluso il sindacalista – un deciso impegno delle Regioni, per quanto di loro competenza, a iniziare da un rafforzamento dei controlli a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, fondamentali per intercettare il lavoro sommerso nel commercio, nell’edilizia e nell’agricoltura”.