Morti per Covid, nomi dei medici molisani proiettati stasera a Roma su maxitricolore

L’Enpam si illumina del Tricolore per ricordare medici e dentisti morti per Covid. Ci saranno anche i nomi dei medici molisani (Augusto Vincelli, novembre 2020, Campobasso; Antonio Antonelli, novembre 2020 Isernia; Vincenzo Scarabeo, gennaio 2021, Isernia) tra quelli proiettati stasera sull’esterno dell’edifico dell’Enpam a Roma in Piazza Vittorio Emanuele II. A partire dalle 19 infatti la facciata della sede dell’Ente di previdenza sarà illuminata da un enorme Tricolore listato a lutto, dentro al quale scorreranno i nomi dei camici bianchi caduti lottando contro il Covid. La proiezione sarà trasmessa qui in diretta dalle 19 alle 24. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato istituita per il 20 febbraio dal Parlamento con una legge approvata all’unanimità lo scorso 4 novembre, ed è pensata come un “momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020”.

Il link per seguire la videoproiezione Enpam (dalle 19 alle 24):