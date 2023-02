E’ stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale il conducente della Mini Cooper sulla quale viaggiava Valeria Cinalli, la 16enne rimasta uccisa nell’incidente avvenuto a ferragosto del 2021 lungo la Provinciale 51. Il processo si è celebrato al tribunale di Larino. La procura aveva chiesto 3 anni e 2 mesi ma il giudice ha deciso di inasprire la pena. Valeria era morta poche ore dopo essere stata trasferita in ospedale a Pescara.