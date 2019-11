Morte Tornincasa, effettuato il sopralluogo. Disposta l’autopsia sul 61enne

Per gli inquirenti restano in piedi tutte le ipotesi sulle cause del decesso

Isernia, argine fiume Sordo, è qui vicino al deposito dei pullman Sati, che è stato ritrovato il cadavere di Elso Tornincasa 61 anni di Montenero Valvocchiara, scomparso da qualche giorno dopo essere stato visitato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia, che è nei pressi di dove è stato rinvenuto il corpo dell’uomo ieri sera grazie all’impiego dei cani molecolari dei Carabinieri. Il capitano Turchetti ha dichiarato che al momento non è possibile fare alcuna ipotesi sulle cause del decesso. La Procura ha disposto l’autopsia e tutte le ipotesi restano in piedi, compresa quella del suicidio o del malore sopraggiunto dopo il ricovero di venerdì sera al pronto soccorso del Veneziale da cui poi Tornincasa si era allontanato.