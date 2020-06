Morte sul lavoro, 4 gli indagati: domani i funerali del 22enne

Svolta l’autopsia: i risultati saranno resi noti tra 90 giorni

Si è svolto questa mattina l’esame autoptico sulla salma del giovane bojanese deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro in una azienda del Nucleo Industriale di Pozzilli. I risultati dell’esame saranno resi noti tra 90 giorni. La famiglia del ragazzo (nella giornata di domani si svolgeranno i funerali) si è affidata ai legali Quirino Mescia e Giuseppe Giglio (consulente di parte, medico legale, è la dottoressa Elvira Moccia che questa mattina ha partecipato all’esame autoptico). Quattro al momento, pare che siano le persone iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Mercoledì intanto ci sarà il conferimento dell’incarico al perito per effettuare la perizia sul macchinario.