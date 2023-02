Morte Sergio Genovese, il cordoglio del Campobasso 1919: “Da sempre accanto ai nostri colori”

Il Campobasso 1919 si unisce al dolore della città e di tutti i molisani per la scomparsa di Sergio Genovese, un uomo da sempre accanto ai nostri colori, che ha vestito con orgoglio anche da dirigente. Sconvolti dalla tragica notizia, proprietà, dirigenti, staff e tutti i calciatori della società si stringono attorno al dolore della famiglia.

Questo il ricordo dell’Amministratore Delegato, Ivano Maselli: “Sergio Genovese è stato un mio docente per diversi anni. Custodirò nel mio cuore le tante risate fatte insieme, sempre nel rispetto docente alunno. Le sue belle parole per me, dette in privato ed in pubblico all’inizio di questa avventura, saranno un monito per continuare a non deluderlo. Un grande abbraccio alla professoressa Di Tommaso ed a tutta la sua famiglia. Grazie prof, a nome di tutto il Campobasso, che hai sempre avuto a cuore. Che la terra ti sia lieve”.