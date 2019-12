Morte Piero Terracina, il cordoglio del Comune di Campobasso

«Al testimone della memoria della Shoah il riconoscimento senza tempo della nostra comunità»

CAMPOBASSO. «L’intera amministrazione comunale di Campobasso esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Piero Terracina, al quale – si legge in una nota di Palazzo San Giorgio – proprio giovedì scorso, il Consiglio Comunale cittadino, all’unanimità, aveva votato per riconoscergli la cittadinanza onoraria della nostra città. All’uomo che ha speso tutta la sua vita per garantire alla nostra società la memoria della Shoah testimoniando la crudeltà perpetrata contro un intero popolo, continuerà ad andare il riconoscimento senza tempo della nostra comunità cittadina».