Morte orsa Amarena, Di Baggio: “La Provincia come parte civile”

L’assessore comunale di Isernia, Domenico Di Baggio, chiede che la Provincia si costituisca come parte civile nel procedimento penale contro il responsabile che ha sparato contro Amarena, uccidendo l’orsa:

“Stigmatizzo con forza e convinzione quanto accaduto all’ orsa Amarena e chiedo al Governo di emanare leggi più chiare e severe per punire chi è colpevole di questi episodi.

Ancora una morte inaccettabile. Amarena.

Dopo il figlio Juan Carrito.

Fucili, incidenti… il motivo è sempre la “domesticazione”, quella rischiosa “divergenza” che è la vicinanza con l’uomo.

Sulla famiglia di Amarena e dei suoi cuccioli era stato girato perfino un corto, “Il mio vicino è un orso”, presentato al Trento Film Festival nel 2022. Seguiti passo dopo passo, resi confidenti. Quel “amore pericoloso” che infine è soltanto antropocentrismo, legato spesso alla curiosità o al divertimento di interagire con un animale del genere. Si uccide un animale (giusto o sbagliato dipende dalla morale personale), ma nel caso specifico di Amarena non esistono motivazioni di nessuna ragione per giustificare l’episodio visto che la mamma orsa pur arrecando danni ad attività agricole e zootecniche, sempre e comunque indennizzati dal Parco anche fuori dai confini dell’Area Contigua, non aveva mai creato alcun tipo di problema all’uomo. La realtà è che ci sono ancora troppe persone dotate di scarsa sensibilità e quindi loro malgrado involute e incapaci di trovare armonia nella biodiversità. Sono sicuro che anche la Provincia di Isernia come componente territoriale del pnalm si costituirà parte civile nel processo contro questo scellerato accadimento.

Con amaro pragmatismo oggi vedo come unica soluzione che gli animali selvatici vanno lasciati selvatici, lontani dai social, dalle macchine fotografiche, dai nostri paeselli, lontano da noi.