Morte Lupicino, non fu omicidio preterintenzionale

L’indagato prosciolto dal giudice Veronica D’Agnone

C’è stato nelle scorse ore il pronunciamento sull’opposizione alla richiesta di archiviazione per la morte di Mauro Lupicino, il 46enne deceduto nel novembre del 2017 in seguito ad una lite con M.B., 32enne di Campobasso. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione della vicenda. I legali dei familiari della vittima hanno però presentato una opposizione, sostenendo la tesi dell’omicidio preterintenzionale. A rappresentare il giovane campobassano è il legale Silvio Tolesino (nella foto in basso). A rappresentare la famiglia della persona deceduta invece i legali Carmine Verde, Maria Assunta Baranello e Fabio Albino. Il giudice Veronica D’Agnone ha deciso, stabilendo il proscioglimento dell’indagato dall’accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda, come detto, a novembre del 2017; pare che i due si incontrarono per definire i termini di una compravendita di una moto. La discussione si è accesa e ci sarebbe stata anche una breve colluttazione durante la quale Lupicino si è accasciato a terra e poi, una volta trasportato in ospedale, è morto. Il ragazzo, dopo che il 46enne si sentì male, non scappò. Anzi aspettò l’arrivo dei Carabinieri senza sottrarsi all’interrogatorio.