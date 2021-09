Morte in ospedale per Covid, inizia il processo civile a Campobasso

Il caso, che verrà discusso davanti al tribunale di Roma, potrebbe diventare un precedente anche per i casi analoghi che si sono verificati in Molise. Il paziente, 70 anni, si era ricoverato in ospedale a Roma per la frattura di un femore ma aveva contratto in ospedale il Covid ed era morto proprio per le complicanze del virus. Adesso la famiglia, difesa dall’avvocato Vincenzo Iacovino, ha presentato una richiesta di risarcimento danni che verrà valutata in tribunale. “I parenti – ha affermato l’avvocato Iacovino – erano affranti non solo per il dolore del decesso e ma anche per come è avvenuto il decesso. Erano esterrefatti perché hanno portato la mamma in ospedale ricoverata per rottura del femore e la stessa è deceduta dopo aver contratto il covid”. Un caso che non ha nulla a che vedere con la questione dei vaccini “visto che all’epoca non c’era la vaccinazione e in ogni caso il paziente quando entra in ospedale non dovrebbe preoccuparsi di contrarre il virus perché l’ospedale dovrebbe essere un luogo asettico”. Un caso che, come detto, potrebbe fare da precedente anche per quello di Campobasso che sta per iniziare la prossima settimana. Anche in questo caso si tratta di una udienza in sede civile. “Il processo di Roma è importante in quanto il tribunale ha nominato un consulente tecnico, specialista in malattie infettive, dando anche la possibilità di nominare un esperto in risk management per verificare se la struttura avesse adottato tutti i provvedimenti del caso per evitare la pandemia o la sanificazione delle zone. E’ sicuramente un buon viatico visto che il presupposto dell’ordinanza è che abbiamo già provato un nesso di responsabilità tra i due accadimenti”.