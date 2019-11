Morte in corsia, quattro medici rischiano il processo

Un quarantenne isernino morì a Ponderano, in provincia di Biella, oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio per cinque medici di quell’ospedale

Si tratta di Daniele Skerletic, il 40enne di Isernia deceduto il 7 agosto del 2016 a causa di un presunto caso di malasanità, denunciato dal padre presso la procura di Vasto.

Omicidio colposo, lesioni gravissime e falso ideologico per aver cercato di manomettere e alterare il registro operatorio: queste le pesanti accuse, a vario titolo, nei confronti dei 5 camici bianchi dell’ospedale di Ponderano, dove Skerletic trovò la morte.

Nel novembre 2014 era stato ricoverato presso l’ospedale di Vasto (Chieti) a causa di una piaga da decubito, per poi essere dimesso poco dopo con la diagnosi di vescica neurologica e di infezione urinaria. Di qui l’inizio di una serie di cure che lo avevano condotto, nel gennaio del 2016, a un nuovo ricovero. Una situazione progressivamente peggiorata, fino a che i medici non diagnosticarono un’infezione da trattare con l’asportazione di un rene e la contestuale ricostruzione di parte della vescica. E consigliarono il trasferimento presso una struttura sanitaria di più elevata specializzazione, venne ricoverato presso il presidio ospedaliero di Ponderano, in provincia di Biella. E solo lì, a seguito di una tac, fu accertato come fosse affetto da un carcinoma spinocellulare che partiva dalla vescica.

Dal 28 giugno al 13 luglio 2016, il giovane fu sottoposto a tre interventi, ma la situazione era ormai troppo grave e il 7 agosto successivo sopraggiunse la morte per la quale la famiglia ancora oggi chiede giustizia.

In questi ultimi anni le indagini sono andate avanti e il fascicolo è passato nelle mani del tribunale di Biella, dove il giudice per l’udienza preliminare, pochi giorni fa, ha ammesso l’incidente probatorio, durante il quale Il 17 dicembre prossimo inizieranno le operazioni peritali, mentre il 13 maggio 2020 ci sarà l’udienza per l’esame dei periti.

Ad assistere la famiglia di Skerletic, gli avvocati Fabrizio Zarone del Foro di Santa Maria Capua Vetere e Danilo Leva del Foro di Isernia