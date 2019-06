Morte improvvisa di una giovane mamma, paese sotto choc

REDAZIONE

Proclamato nel Comune fortorino il lutto cittadino per l’improvvisa scomparsa della giovane donna trentottenne Angela Massimo che, originaria di Gambatesa, era residente da anni a Roma, dove prestava servizio, come assistente sociale presso il Fatebene Fratelli, insieme al marito, impiegato dell’amministrazione. «Siamo ancora increduli e addolorati – ha affermato il sindaco, Carmelina Genovese – per questa inaspettata tragedia che, dopo la bella giornata del Corpus Domini, ha lasciato in tutti tanta amarezza e sconcerto. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo. Ci siamo stretti intorno alla famiglia Lembo e alla famiglia Massimo, per esprimere vicinanza e affetto in questo momento così doloroso». A causare il decesso della giovane mamma, che lascia una bimba di due anni, probabilmente un malore che ne ha inesorabilmente stroncato la vita.

Allertati dalla madre Filomena, che ieri mattina ha scoperto il corpo senza vita della figlia, sono accorsi sul posto i sanitari del 118, che ne hanno accertato la morte, e le forze dell’ordine. I funerali di Angela si svolgeranno domani mattina alle ore 10,00 presso la Chiesa di San Bartolomeo. L’amministrazione comunale e la comunità tutta esprimono le più sentite condoglianze ad Antony Lembo, alla madre Filomena e al papà Giuseppe Massimo.