Morte Fabio Papa, il cordoglio e i messaggi delle istituzioni

Arrivano in questi momenti i messaggi di cordoglio per la morte improvvisa del Sostituto Procuratore Fabio Papa, magistrato conosciutissimo in Molise e soprattutto a Campobasso dove da trent’anni svolgeva la sua professione. Il magistrato è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PRIMA NOTIZIA)

Ecco il cordoglio dell’Associazione Nazionale Magistrati sezione Molise a firma del presidente, giudice Michele Russo e del Segretario, il capo della Procura, Nicola D’Angelo:

Sgomenti apprendiamo con profonda commozione la tragica notizia della prematura scomparsa del collega Fabio Papa, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Campobasso.

Esprimiamo, a nome nostro personale e di tutti i colleghi, sentita vicinanza ai familiari ed ai parenti tutti per la perdita del caro Fabio, con il quale abbiamo condiviso molti anni di lavoro, avendo egli prestato servizio nel Molise sin dagli inizi della sua carriera e del quale abbiamo sempre apprezzato la serietà, la capacità e il riserbo nell’esercizio dell’attività giurisdizionale

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE, FRANCESCO ROBERTI

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime il cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del magistrato Fabio Papa. “Mi stringo al dolore della famiglia in questo momento di estrema tristezza – ha affermato il Presidente Roberti – Ai familiari va il mio sincero sentimento di cordoglio e vicinanza”. “La magistratura e la Procura di Campobasso perdono un valido magistrato e servitore dello Stato”, ha concluso il Presidente Francesco Roberti.